FC Nantes Conceição : "Quand on siffle Bammou, on siffle toute l'équipe"

Depuis un déplacement au Parc des Princes et un accrochage avec son ex-coéquipier Fernando Aristeguieta, Yacine Bammou est pris en grippe par une partie du public de la Beaujoire. L'attaquant international marocain espère faire taire les sifflets ce vendredi 24 février lors de la venue de Dijon à la Beaujoire. "J'espère qu'un but pourra calmer tout ça, enfin je ne sais même pourquoi je dis calmer parce qu'il n'y a rien !", souligne Bammou. Cela tombe bien, ce jeudi, son entraîneur Sergio Conceição a annoncé que Yacine Bammou serait titulaire face au club bourguignon. Le coach portugais en a profité pour délivrer un message aux supporters : "Quand on siffle Yacine, on siffle toute l'équipe, y compris moi. On est tous dans le même bateau. Il a peut-être fait une erreur mais c'est passé. On ne va pas le siffler pendant dix ans. C'est un garçon qui donne tout, concerné, gentil et c'est un bon joueur (...). J'espère qu'il va marquer et que tout le stade l'applaudira".

