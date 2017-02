0

Comme on pouvait s'y attendre, Sergio Conceiçao a reconduit à Metz (26e journée) ce samedi soir le onze vainqueur de Marseille (3-2) le week-end dernier. Partis en Lorraine, Moimbé et A. Touré ne figurent pas sur la feuille de match. Harit et Nakoulma sont remplaçants.

Plus d'informations dans le quotidien Presse Océan du dimanche 19 février