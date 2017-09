FC Nantes Cool comme Coulibaly

1

« Je crois beaucoup en ce joueur. Il va très vite, marque des buts et garde bien le ballon. » L’analyse est de Claudio Ranieri. L’entraîneur du FC Nantes, ce jeudi, a redit tout le bien qu’il pense de sa recrue (3,5 M€, la plus onéreuse du mercato), arrivée à Nantes pour apporter de la taille et de la consistance à son attaque.

Le Mister avait déjà complimenté Kalifa Coulibaly de la sorte lors de sa présentation à la Jonelière, le 23 août dernier. Sauf qu’un mois plus tard, on attend encore de voir toutes ces promesses étalées sur le pré.

L’ancien joueur de la Gantoise ne se formalise pas et reste serein, à la limite du flegmatique :

« On met un peu de temps à me voir jouer car je suis encore en phase d’adaptation. La Ligue 1 est différente du championnat belge, ça joue plus au ballon. Et puis il faut que je mette bien en pratique ce que veut le coach Ranieri. Il me demande de beaucoup courir, de faire des appels sur les côtés et dans la profondeur, de jouer entre les lignes… Mais rassurez-vous, je ne vais pas me contenter d’un rôle de joker, c’est la raison pour laquelle je travaille beaucoup à l’entraînement. Je veux jouer, marquer et faire marquer ! »

