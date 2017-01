FC Nantes Coupe de la Ligue : ils rêvent d'une place en demies

2

Alors que, pour le FC Nantes, les rencontres en janvier s’enchaînent aussi vite que les virages de l’Alpe-d’Huez pour un cycliste en descente, voilà que se présente, ce soir, une rencontre alléchante face à Nancy.

Pourquoi s’enthousiasmer pour ce match de Coupe de la Ligue, face au champion de France de Ligue 2, qui plus est un mardi soir à 18h30 ?

La parole est à Maxime Dupé : « On n’est plus qu’à deux marches d’une finale et ça, ce n’est pas rien dans une saison et dans la carrière d’un joueur. On n’en parle pas entre nous mais, pour chaque footballeur, c’est un rêve de jouer une finale. Sans oublier la chance qui nous est offerte, en cas de succès, de jouer l’Europe. »

L’occasion est vraiment belle, pour les Canaris, de pimenter le quotidien.

