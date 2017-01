FC Nantes De retour au Danemark, Nicolaj Thomsen tacle les Canaris

0

Après seulement six mois au FC Nantes alors qu'il s'était engagé pour 4 ans, Nicolaj Thomsen a retrouvé le Danemark. Le milieu de terrain s'est engagé il y a une semaine (le 12 janvier) avec le FC Copenhague.

Sur le site officiel du club (article en anglais à lire ici), le joueur de 23 ans explique qu'il a passé "six bons mois en France, où il avait la confiance du précédent coach (René Girard). Mais maintenant la situation est différente et le nouvel entraîneur ne compte pas sur moi. Le club m'a donc donné le feu vert pour trouver autre chose, et le FCK a été une excellente opportunité".

Le premier buteur du FC Nantes lors de cette saison 2016-17 en profite au passage pour égratigner son désormais ex-club, expliquant que "je vois le FCK comme un plus grand club que Nantes, et j'ai l'ambition de gagner des titres ici à Conpenhague."

Les supporters du FC Nantes apprécieront... mais il faut aussi avouer que Nicolaj Thomsen ne restera pas non plus longtemps dans leur mémoire.