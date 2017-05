FC Nantes Siramana Dembélé : "Prêt à suivre Conceiçao jusqu'à la mort"

0

Approcher Siramana Dembélé n’est pas chose facile. D’un naturel discret, ce travailleur de l’ombre explique qu’il « n’aime pas les interviews et être mis en avant. C’est Sergio le boss, c’est lui la tête pensante », lance-t-il dans un sourire. Il a tout de même accepté de se livrer sur son parcours et la relation qu’il entretient depuis plus de onze ans avec le charismatique entraîneur du FC Nantes.

Premier contact

"C'était sa 2e année au standard, il était capitaine, le symbole du projet du club. Là-bas, c'est une icône. Déjà, il était très exigeant avec les autres joueurs mais aussi avec lui-même. Moi, la premère chose que j'ai faite, c'est de lui demander son maillot."

Le travail avec Conceiçao

"Depuis 11 ans qu'on se connaît il a confiance en moi et délègue, mais dans le même temps il contrôle tout, fait attention à tout. Il est très exigeant mais tout ce qu'il fait, il le fait pour les autres."

