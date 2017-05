FC Nantes Dernier coup de collier ce soir chez les Dogues

0

Avant les vacances, les Canaris veulent conclure la saison sur une bonne note, en assurant la 7e place de Ligue 1. « On est sur le point de conclure une saison riche en rebondissements. Finalement, quand on y repense, ça passe très, très vite. »

Presque trop vite, Guillaume Gillet, tant les Jaune et Vert terminent le championnat en boulet de canon ? « Oui, on est bien sur le plan physique, on a encore pas mal de jus mais c’est comme ça, il fallait prendre conscience de nos qualités plus tôt. Il ne faut pas oublier qu’on revient de très loin. »

L’international belge l’avoue et on lui confirme, « en novembre, personne n’aurait misé 5 euros sur une 7e place à l’entame de la 38e journée. Moi, en tout cas, je n’aurais pas parié. »

