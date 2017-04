FC Nantes Diego Carlos : un physique ravageur

1

Diego Carlos jouit d'un physique ravageur tant pour les attaquants adverses que pour la gent féminine qui guette régulièrement à la Jonelière la sortie du joueur, pour une photo ou un autographe. Un exercice auquel se plie volontiers le Brésilien.



« C’est ma personnalité, explique-t-il. J’aime rigoler, sourire, aller vers les gens. C’est important d’être disponible et de leur rendre un peu de l’amour qu’ils nous donnent. »



Une implication très professionnelle sur et en dehors du terrain, pour un joueur qui est « venu à Nantes pour progresser et me faire connaître ».

Retrouvez l'intégralité du portrait de Diego Carlos et toute l'actualité du FC Nantes dans "Presse Océan" de ce samedi 15 avril. A lire également en version numérique en cliquant ici