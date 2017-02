FC Nantes Disparition d'Albert Heil, une figure emblématique du club

0

Albert Heil s'est éteint mercredi à l'âge de 95 ans. Ancien joueur du FC Nantes où il était arrivé en 1944, il a occupé plusieurs fonctions au sein de la maison jaune jusqu'à sa retraite, en 1984. Il fut l'un des acteurs clés de la venue de José Arribas au FCN. Il a vécu de l'intérieur six des huit titres de champion de France et le premier succès en Coupe de France (face à Auxerre en 1979) des Canaris, dont il fut notamment l'emblématique secrétaire général après avoir endossé, entre autres, les casquettes de joueur et d'entraîneur de l'équipe réserve. Ces dernières années, il continuait d'assister régulièrement aux matches de son club de cœur, à la Beaujoire.