FC Nantes Djidji : "Si on bat Caen, ce ne sera plus le même championnat"

0

Au fond du trou il y a un mois, le FC Nantes est requinqué depuis l'arrivée aux commandes de Sergio Conceição. Il vient d'aligner trois succès en Ligue 1 avant la réception de Caen, ce mercredi soir (20 h) à la Beaujoire. Une victoire face au club normand propulserait les Canaris à la 11e place de la Ligue 1, avec 25 points. " C'est un match très important, souligne le défenseur central nantais Koffi Djidji. Si on gagne, on enchaînera sur Paris (samedi prochain) plus sereinement et le championnat ne sera plus le même ".

Retrouvez nos pages spéciales sur FC Nantes - SM Caen dan sle quotidien Presse Océan du mercredi 18 janvier et du jeudi 19 janvier.