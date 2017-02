FC Nantes Emiliano Sala et l'attaque famélique des Canaris : "ça me fait mal"

0

Si son implication n'est pas remise en cause, Emiliano Sala symbolise une attaque du FC Nantes à la peine, la plus mauvaise de Ligue 1 (15 buts) à ce jour.

Vous n’avez plus marqué depuis quatre matches (dernier but contre Caen le 18 janvier). Comment vivez-vous cette situation ?

« Le but me manque, évidemment, et je suis impatient de marquer à nouveau. Je continue à travailler pour que ça arrive. J’ai beaucoup de confiance et je ne veux pas perdre la foi. Je sais que ça va venir, la clé c’est le travail. »

Nantes est la « risée » du championnat à cause de son attaque famélique. Trouvez-vous cela vexant ?

« Je suis attaquant donc ça me fait mal, bien sûr. Parfois, je trouve ça un peu injuste aussi, car on ne parle que de ça. Après, c’est sûr qu’on doit faire mieux. L’avantage, c’est qu’en tant qu’attaquant j’ai l’occasion de changer la donne. »

