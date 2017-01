FC Nantes En bref : sans Harit à Lille + Conceiçao voudrait 72 h de repos

1

De retour de Rennes, Sergio Conceição, l'entraîneur du FC Nantes a fait le point en début d'après-midi sur le match précédent et sur le dispositif à venir pour le match de demain à Lille.

Ce mardi à 18 h, le FC Nantes affrontera les joueurs du LOSC que le coach compte bien battre afin d'atteindre la 8e place. Si Rémy Riou est incertain, Hamine Harit, malade, est sûr de ne pas venir à Lille.

"On est là pour aller le plus loin possible. C'est une compétition prestigieuse", a notamment déclaré Sergio Conceição qui est revenu sur le cadencement des matches et les difficultés de récupération pour ses joueurs.

Le problème du temps

"On n'a pas un effectif si étoffé, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas 72h de repos", a-t-il dit. "Notre principe est de beaucoup courir, et ce n'est pas facile de gérer tout ça. Je suis préoccupé par ça mais malgré tout, on essaiera de faire bonne figure demain. Pour le spectacle, la qualité de jeu, c'est important d'avoir assez de repos pour être une équipe compétitive". Il a cependant ajouté : "Je ne veux pas me créer d'excuse. On s'adapte. Si l'on perd, ce sera à moi d'assumer la responsabilité." Si tactiquement, il aurait souhaité avoir plus de temps pour préparer ce match, le Portugais sait qu'il n'en a pas et fera avec.

"Je suis quand même content d'être en France (...)", a-t-il encore confié cet après-midi.