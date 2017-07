FC Nantes Faut-il être inquiet ?

0

Deux revers, deux nuls pour un seul succès : tel est le bilan de l’avant-saison. Le point à six jours de la reprise à Lille.

Des raisons de douter

Une attaque patraque

Samedi soir, face au Genoa (0-1), autour d’un 3-5-2 en rodage, le FCN, buteur seulement devant les modestes Suisses de Lausanne (2-2) et du Servette (2-0), est resté muet pour la 3e fois de suite. Problématique même si cette disette offensive perdure depuis la remontée en L1. « Ça ne m’inquiète pas, dédramatise Claudio Ranieri. Il faut marquer au bon moment. La chose la plus importante, c’est de se créer les occasions. Après, tu vas inscrire des buts… »

Des raisons d’espérer

Un groupe inchangé

Trois départs (Harit, Riou, Vizcarrondo) pour quatre arrivées (Kayembe, Awaziem, Tatarisanu, Pallois) : l’effectif, dirigé par un technicien de renom, n’a pas subi de profonds bouleversements. Un avantage.

« Notre force, c’est qu’on soit soudé, analyse Valentin Rongier. On n’a pas des qualités individuelles aussi bonnes que Marseille, Monaco ou Paris mais, collectivement, on est très fort. Car on est une famille. On s’entend tous très bien et on ne lâchera jamais. On a un effectif pour faire quelque chose. »

