FC Nantes Felipe Pardo : "Une première acceptable"

0

Première recrue du FC Nantes estampillée Conceição, Felipe Pardo (prêté avec option d’achat par l’Olympiakos) est entré à dix minutes de la fin à Toulouse, en remplacement de Jules Iloki.

Que ressentez-vous après votre première sous le maillot nantais ?

« Je suis content car le club et mes nouveaux partenaires m’ont accueilli de la meilleure des façons. J’ai l’impression d’être à Nantes depuis déjà longtemps alors que ça ne fait que quelques jours ! Je suis ravi, aussi, d’avoir eu l’opportunité de jouer dix minutes. Je trouve que pour une première c’était acceptable. Je pense que j’ai fait une bonne entrée même si, évidemment, je peux et dois faire beaucoup plus. Je dois beaucoup travailler pour être au niveau que je souhaite atteindre, car je n’ai pas beaucoup joué ces trois derniers mois. Mon but est vraiment de tout donner pour l’équipe, que ce soit pendant dix minutes ou en tant que titulaire. »

Retrouvez l'intégralité de cette interview dans "Presse Océan" de ce lundi 16 janvier. A lire également en version numérique en cliquant ici