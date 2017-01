0

Arrivé au FC Nantes en janvier 2013, Fernando Aristeguieta ne finira pas la saison chez les Canaris. L'attaquant international vénézuélien de 24 ans, peu utilisé au FCN après deux prêts à Philadelphie (MLS) et au Red Star (Ligue 2) ces deux dernières saisons, s'est engagé pour un an et demi en faveur du Nacional Madère, club portugais de D1 qui a officialisé cette arrivée sur son site officiel.