FC Nantes Furieux, Sergio Conceiçao refuse de parler du match de Caen

Sergio Conceiçao a la réputation d'avoir un caractère bouillant. C'est valable sur le bord du terrain pendant les matches ou lors des séances d'entraînement, mais ça l'est également face à la presse.

Mécontent que l'interview de Rémy Riou (plus d'informations en cliquant ici et dans votre journal Presse Océan de ce vendredi) soit plus portée sur la situation personnelle du gardien que sur le déplacement à Caen (passage ces dernières semaines d'un statut de capitaine à celui de doublure de Maxime Dupé), le technicien portugais a refusé d'évoquer la rencontre.

Il a quitté la pièce très en colère et obligé Maxime Dupé - très mal à l'aise d'assister à cette scène - à s'asseoir à sa place pour évoquer le déplacement en Normandie...