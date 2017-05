FC Nantes Guillaume Gillet et Valentin Rongier : les deux font la paire

0

Tandem efficace du FC Nantes en 2017, Valentin Rongier et Guillaume Gillet racontent la réussite de leur association.

L’association entre les deux milieux de terrain au cœur du jeu nantais est clairement une des clés de la réussite des Canaris en 2017. Alignés ensemble à chaque match depuis mi-janvier, les deux joueurs ont contribué à rendre les Jaunes plus solides et plus rayonnants dans le jeu. Portraits croisés.

Guillaume Gillet : « Valentin est très intelligent et garde les pieds sur terre. Le coach a fait des éloges à son égard et elles sont justifiées. Il a apporté de la stabilité au milieu de terrain. C’est agréable de jouer à ses côtés. Malgré son gabarit, il a un beau potentiel à la récupération et n’a pas peur d’aller au duel. »

Valentin Rongier : « Guillaume est un gros travailleur. Il ne lâche jamais rien et, physiquement, il est impressionnant. Il récupère énormément de ballons. »

