FC Nantes Guillaume Gillet restera... s'il est prolongé

Sergio Conceição va prolonger son contrat avec le FC Nantes, avec qui l'entraîneur portiugais sera désormais lié jusqu'en 2020. La nouvelle, officialisée samedi soir, a ravi la grande majorité des Canaris. L'un des plus enthousiastes s'appelle Guillaume Gillet. Le capitaine belge du FCN sera en fin de contrat en juin 2018. Il conditionnait en partie son avenir à celui de son coach. Pour autant, le milieu de terrain nantais laisse planer un léger supense. "Il faut se mettre autour de la table et discuter avec la direction, explique-t-il. Il me reste un an et je n’ai pas l’intention d'arriver dans ma dernière année de contrat à 33 ans sans prolonger".

D’autres joueurs aussi sont en fin de contrat en 2018, mais un seul le sera le mois prochain : Abdoulaye Touré. Pour ce dernier, Waldemar Kita a laissé entendre la semaine dernière dans Presse Océan que les discussions avec l'agent du joueur étaient compliquées.

