FC Nantes Harit : "J'ai fait une erreur"

mettre sa mise à l'èccart sur une sortie nocturne est très rèducteur!!!!il ne joue plus,tout simplement parce qu'il n'a pas (encore) le niveau l1!!!le fcn est meilleurs sans lui,voila ce qu'il doit comprendre pour progrèsser!s'il ètait un èlèment indiscutable Concèicao lui aurait pardonner sa sortie depuis longtemps!!

bref ce jeune joueur doit rèflèchir et se remettre en question sans chercher des excuses bidons!

je dirais pour conclure que c'est Girard qui en en faisant (peut ètre contraint) un titulaire qui a fait une erreur et a amenè le fcn ou on sait qu'il l'a laissè!tout en donnant une ""grosse tète"" à son joueur!

qu'il progresse mentalement et sportivement et il trouvera surement une place de titulaire,à Nantes,pas sur mais dans un autre club!à ce jour,il n'est plus un titulaire du fcn!il y a meilleur que lui,c'est tout!et si Conceicao ne compte pas ou plus sur lui,c'est surement pour des raisons sportives (ou de mentalitè) et pour UNE sortie!je n'ai pas vu le barça se passer de Neymar ou le PSG d'ibra et Vèrrati après des sorties!!!et que dire des clubs anglais,,,???