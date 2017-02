FC Nantes Il y a 15 ans les Canaris affrontaient... Manchester United (VIDÉO)

0

Quinze ans aujourd'hui. Les supporters du FC Nantes se souviennent d'un grand et beau match qui faisait chavirer leur coeur à La Beaujoire. Les canaris affrontaient en Ligue des champions le monument Manchester United. Rétrospective.

Ils y ont tous cru jusqu'au bout. "De l'intensité, un rythme de feu, des gardiens exceptionnels et surtout une équipe nantaise qui a cru jusqu'à la dernière seconde tenir la plus belle victoire de son histoire europénne", commente Ouest France dans son journal du lendemain.

Aujourd'hui sur Twitter, les supporters échangent leurs souvenirs :

Petit retour en arrière, imaginez le top du top : la phénoménale équipe de Manchester United débarque dans l'antre des Jaune et vert.

Les voilà donc ces stars des Red Devils : le « SpiceBoy » David Beckam au pied droit en or ; Fabien Barthez et son crâne luisant ; Ruud Van Nistelrooy, le Van Basten du XXIe siècle encore plus génial et efficace que l'illustre Néerlandais ; Laurent Blanc, le sénateur de la défense aux 36 printemps. Manchester United, sous la houlette de son inégalable entraîneur écossais, Sir Alex Ferguson, ­ anobli par la Reine ­ a tout gagné.

« C'est la meilleure équipe du monde », disait d'ailleurs Angel Marcos, l'entraîneur du fC Nantes de l'époque.

Match à la hauteur

De fait le match et les canaris, en dépit du miracle à accomplir, furent à la hauteur.

Viorel Moldovan, le buteur nantais, et les Canaris se sont fait rejoindre sur un penalty à la dernière minute. Ainsi s'est disputé pendant 90 minutes un match d'une intensité folle, rendue possible tant par la foi de Canaris sans complexes que par la fabuleuse opposition anglaise. Dès la 9', les Canaris ont ouvert le score ! Une frappe de Moldovan est déviée par Neville et atterrit dans les pieds de Quint, contré à son tour par Beckam, mais cette fois pour Vahirua, dont la déviation de la tête permet au Roumain de glisser le cuir hors de portée de Barthez.

Un fabuleux Landreau

On en vient à craindre le pire pour cette équipe nantaise, qui rentre aux vestiaires avec une courte avance. D'ailleurs, dès la reprise, un tacle parfait de Yepes dans sa surface sur Van Nistelrooy, lancé involontairement par... Savinaud, rappelle que les Mancuniens sont les chantres du danger perpétuel, forts d'une vitesse d'éxécution et d'une capacité d'accélération énormes.

"Le rouleau compresseur mancunien commence peu à peu son ouvrage et Angel Marcos remplace Vahirua, joyau de la première heure nantaise, pour Da Rocha, davantage en prévision d'un combat épique qui attend ses hommes que pour chercher à corser l'addition. Solskjær, feu follet norvégien fait trembler La Beaujoire, mais sur sa frappe des 18 mètres, Landreau est encore là (65')." "Manchester United accélère encore le rythme cantonnant des Nantais dans leurs 40 mètres et c'est encore le capitaine nantais qui sort un arrêt fabuleux en détournant une frappe de Giggs (72'). Derrière les onze Canaris, c'est tout un stade qui fait de la résistance ! Barthez détourne une frappe de Quint (76'), preuve que les Jaunes dévorent les espaces. Même si Landreau, fabuleux hier soir, doit dévier sur sa ligne une tête missile d'un Scholes lancé (87'). Il ne s'inclinera que sur un penalty dans les arrêts de jeu, logique certes suite à une main de Yepes, mais tellement injuste et cruel..." (OF du 21 février 2002)

Résumé vidéo

Voici un résumé d'un très grand match du FC Nantes lors de la saison 2001/2002. Menant rapidement 1-0 grâce à un but de Viorel Moldovan, le FCNA a plusieurs grosses occasions de doubler la mise. Pendant ce temps-là, Mickaël Landreau réalise des miracles dans les buts jusqu'à un penalty concédé dans les arrêts de jeu par Mario Yepes...

Sur Youtube, un supporter des canaris vient lui aussi raconter : " Et pourtant on a des raisons d'être fiers des nantais... Car à aucun moment ils n'ont cherché à "bâcler" le travail, ni n'ont voulu se replier inconsidérément en défense au sacrifice de leur jeu. Ils ont ouvert le score, ont touché deux fois les poteaux et ont permis de donner ce spectacle magnifique de MU en mouvement. Franchement, malgré le score, ce match se regarde avec un grand plaisir et la tête haute..."

Ceux qui n'en ont pas encore assez peuvent aussi regarder le montage effectué sur la chaîne Youtube par José Arribas TV :