FC Nantes Kita et sa short-list portugaise

Alors qu’aucun accord n’est trouvé avec Porto, pour libérer Conceição, les recherches s’activent sur les Portugais.

« Club, huit fois champion de France, cherche entraîneur. De préférence Portugais. Parlant Français. Qualités requises: bosseur, doté d’une vision d’ensemble, proche de la formation et malin. Réponse souhaitée rapidement. » Voilà le genre d’annonce que formule, depuis lundi, Waldemar Kita. Qui, pour l’heure, n’a pas trouvé preneur. Tenaillé entre le désir de faire vite et de prendre son temps pour ne pas se tromper.

Pour autant, entre CV reçus et recherches tous azimuts, le dossier semble avancer. Les noms se succédant au fil des heures.

