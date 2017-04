EXCLUSIF - FC Nantes Kita met fin au suspense : "Conceiçao va rester"

5

Alors que différents clubs (Standard Liège, Lazio Rome...) s'intéressent de près à Sergio Conceiçao, Waldemar Kita certifie que le technicien portugais sera encore à la tête des Canaris lors de la prochaine saison. "On est content que Sergio reste, qu'on continue", révèle le président des Canaris, pas enclin à laisser filer cet été Amine Harit pour 12 M€. Il y a du travail. On arrive à une certaine stabilité. C'est très important." L'homme d'affaires franco-polonais est prêt à augmenter le budget, notamment pour enrôler trois ou quatre bonnes recrues. "Je suis le premier à dire qu'il y a besoin de compléments si on veut aller beaucoup plus loin. On va faire une analyse là-dessus et on tombera d'accord sur pas mal de choses."

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Waldemar Kita dans le quotidien Presse Océan du mercredi 26 avril