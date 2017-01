FC Nantes Kita : "On va battre les Parisiens"

0

Waldemar Kita, qui a de l'admiration pour le PSG dont il s'est inspiré, croit aux chances de son équipe ce samedi après-midi à la Beaujoire. "Le sport, c'est le sport. On va les battre..." Conscient que le FCN ne tire pas dans la même catégorie que le club de la capitale, le président des Canaris ne craint absolument pas l'ogre parisien. "Ils sont plus gros que nous mais on peut être fin et bon (sourire)..."

