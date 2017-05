FC Nantes Kita : "On veut se poser durablement dans les 10 premiers"

0

Alors que le FCN vient d'achever sa saison à une belle 7e place, Waldemar Kita dresse un bilan somme tout positif. "J'éprouve de la satisfaction mais aussi un peu de déception car la première partie de championnat a été catastrophique." Le président, qui reconnait que "plusieurs joueurs sont demandés sans rien de concret", fourmille de projets. Et n'a pas abdiqué dans la quête d'un nouveau stade. "Je cherche... Si j'avance un peu ? Je cherche..." Avec un buget revu à la hause (45 M € pour le prochain exercice contre 41 cette saison), l'homme d'affaires franco-polonais a vite fait de définir l'objectif pour les mois à venir. "Il faut confirmer ce que l'on est en train de faire. On veut la stabilité. On veut se poser durablement dans les dix premiers."

