FC Nantes Koffi Djidji à propos de Ranieri : "On écoute et on prend note"

Alors que le stage d’Annecy est terminé et que les joueurs du FC Nantes reprendront l’entraînement lundi, le défenseur central Koffi Djidji fait le point sur ses premières semaines auprès de Claudio Ranieri :

« Tout est différent. La musculation, par exemple, n’est pas du tout la même, c’est la première fois qu’on fait ça. C’est très intéressant car on travaille avec la force du corps plutôt que de soulever de la fonte. Je trouve que c’est mieux et ça doit pouvoir nous éviter des blessures. Sur un plan tactique, on est dans la continuité de ce que faisait Sergio Conceição. On a nos repères et le coach apporte sa touche. Nous, on écoute et on prend note. »

