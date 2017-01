FC Nantes Kolbeinn Sigthorsson sort enfin de son silence

0

Fin décembre, Kolbeinn Sigthorsson s'est mis d'accord avec Galatasaray pour écourter de six mois son prêt avec le club turc. Depuis, l'attaquant islandais de 26 ans, sous contrat avec le FC Nantes jusqu'en juin 2020, s'était réfugié dans le silence. Blessé à un genou depuis septembre dernier, l'avant-centre n'a plus joué depuis bientôt cinq mois. Mais il est enfin sorti de son silence pour donner de ses nouvelles aux dirigeants nantais comme le rapporte le quotidien L'Equipe ce lundi. Le FCN souhaite qu'il passe une visite médicale pour faire le point sur son état de santé. " Je la ferai, je ne vais pas me faire à nouveau opérer sans en parler au club ", a assuré Sigthorsson, qui ne semble pas envisager un retour sur les terrains avant la saison prochaine. Cela devrait être sous le maillot des Canaris.