FC Nantes (L1, J.34) : Sans Sala, avec Harit et Pardo contre Caen

Après avoir trébuché à domicile contre Bordeaux la semaine dernière, le FC Nantes peut repartir de l’avant ce samedi à partir de 20 heures. Les hommes de Sergio Conceiçao se déplacent sur la pelouse du SM Caen, en quête de points précieux pour assurer son maintien. Privé de Préjuce Nakoulma et Emiliano Sala, blessés, Sergio Conceiçao a décidé d'aligner Amine Harit, Yacine Bammou et Felipe Pardo. Pour cette 34ème journée, les Jaune et Vert pourront également compter sur Valentin Rongier, incertain cette semaine, dans le onze titulaire.



Suivez la rencontre en direct sur le site de Presse Océan !