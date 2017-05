FC Nantes La campagne d'abonnements pour la saison prochaine est lancée

0

Le FC Nantes vient à peine de terminer sa saison (défaite à Lille 3-0) que le club prépare déjà la saison prochaine. Ainsi, la campagne d'abonnements pour la saison 2017/18 a débuté ce mardi matin.

Jusqu'au 25 juin, les abonnés actuels pourront renouveler ou changer de place puis, à partir du 26 juin, les abonnements seront accessibles à l'ensemble des supporters du club.

Pour cette nouvelle saison, le FC Nantes propose :

En Loire et Erdre : le maintien des tarifs pratiqués la saison dernière pour ses abonnés ; +5 euros pour les nouveaux.

En tribue Océane : un redécoupage avec davantage de place en catégorie 2 et 3, avec un prix moyen en baisse à emplacement équivalent. Plus spécifiquement, en Océane haut, suppression de la catégorie 1 et recentrage des catégories 2 et 3, pour répondre à une demande des abonnés les plus fidèles de cette tribune (soit une offre entre 8 et 21 euros au match la saison prochaine contre 8 et 34 euros la saison dernière). En Océane bas, redécoupage des zones avec la création de la catégorie Privilège, intermédiaire entre le carré Or et la catégorie 1, avec un maintien global des tarifs.

En tribune présidentielle : lancement de la catégorie Prestige avec un quota limité de places à proximité de la zone officielle. Elle permettra entre autres, sur deux matches de la saison, la découverte d'une prestation avec hospitalité dans l'un des espaces VIP du stade.

Pour toutes les catégories, un réglement en trois fois sans frais est proposé, ainsi qu'un tarif préférentiel jusqu'à -50 % pour les -12 et -18 ans.

Plus d'informations sur abonnements.fcnantes.com ; 0820 043 044 ; par mail à abonnements@fcnantes.com ; via twitter @AbonnementsFCN et #AbosFCN.