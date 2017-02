FC Nantes L'attaquant dijonnais Loïs Diony n'a pas oublié la maison jaune

0

Il n'a pas percé au FC Nantes où il a évolué de 2011 en 2013 principalement en réserve, à l'exception d'une courte apparition en Ligue 2 face à Niort en décembre 2012, au stade de la Beaujoire. Mais depuis son passage à la Jonelière, Loïs Diony, 24 ans, a parcouru bien du chemin. Après un passage à Mont-de-Marsan (CFA) lors de la saison 2013-2014, dans sa ville de naissance, l'attaquant s'est forgé une jolie réputation sous le maillot de Dijon. D'abord en Ligue 2, ensuite en Ligue 1 depuis l'été dernier. Déjà auteur de 8 buts et de 6 passes décisives cette saison en championnat, Diony va retrouver la Beaujoire et Nantes ce vendredi 24 février (19 h) lors de la 27e journée de Ligue 1. "C'est un moment que j'attendais, a t-il confié sur le site de son club. Même si ça s'est mal passé là-bas, j'y ai quand même passé deux ans de ma vie. Ils m'ont appris certaines choses et je les en remercie. Mais bon, on garde toujours au fond de sa tête les moments les plus douloureux. Je me ferai un plaisir d'aller gagner et pourquoi pas de marquer !".

Plus d'informations sur le match FC Nantes - Dijon dans le quotidien Presse Océan du vendredi 24 février.