FC Nantes Le capo de la Brigade Loire saisit la justice

Interdit de stade, Romain Gaudin, capo de la Brigade Loire, a décidé d'agir en justice en saisissant le tribunal administratif de Nantes. Son objectif : suspendre l’arrêté préfectoral reçu il y a un mois environ, qui l'empêche de suivre son club de coeur pednant trois mois.

Pour Laurent Buchaillat, " le tribunal administratif doit faire son travail ". Joint par téléphone quelques heures après le recours déposé par le capo de la Brigade Loire, le directeur du cabinet du préfet de Loire-Atlantique l'affirme, " Romain Gaudin faisait partie du groupe qui a forcé une porte close du stade Marcel Saupin, puis l'a brisée, lors du match de CFA entre Nantes et Rennes, le 26 novembre dernier.»

Cette " entrée frauduleuse dans une enceinte sportive " est le premier incident où Romain Gaudin est impliqué selon la préfecture. Le deuxième surviendra quelques heures après. Cette fois-ci, nous ne sommes plus à Marcel Saupin, mais à La Beaujoire pour la rencontre de Ligue 1 opposant le FC Nantes à Lille. " Nous avons des preuves matérielles qui nous permettent de dire que Romain Gaudin est à l'origine d'une incitation à la violence », conforte Laurent Buchaillat.



Déicision " au plus tard le 2 mai "

Le juge administratif doit rendre une ordonnance de référé " au plus tard mardi 2 mai prochain ". Pour que Romain Gaudin obtienne gain de cause devant la juridiction administrative, ce dernier doit démontrer l'urgence à suspendre la décision et que des doutes sérieux existent quant à la légalité de la décision prise par la Préfecture de Loire Atlantique. Si le tribunal administratif venait à débouter le capo de la Brigade Loire, celui-ci aurait 15 jours pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ou alors, déposer un référé en annulation.

Faute d'accord de Romain Gaudin, pourtant contacté, son avocat n'a pas pu répondre à nos sollicitations.