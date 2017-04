FC Nantes Tribune Loire : le club veut prendre des mesures

0

Le directeur des opérations du FC Nantes, Luc Delatour, est revenu ce vendredi matin sur la décision prise par la Ligue de fermer la tribune Loire pour les deux derniers matches de la saison, face à Lorient et Guingamp.

"Cette sanction a été prise à titre conservatoire, compte-tenu des événements de dimanche qui ont été choquants et, visiblement, prémédités", a expliqué Luc Delatour. "Nous repassons en commission le 18 mai et la sanction peut encore être alourdie."

"Ce que nous voulons c'est rassurer la grande majorité de nos supporters qui, aujourd'hui, est inquiète. Certains n'osent plus venir à la Beaujoire à cause du comportement de certains et cela est intolérable."

Le directeur des opérations du FC Nantes et la direction réfléchissent également à des mesures pour la saison prochaine, "car il est hors de question de repartir comme ça."

Parmi les pistes envisagées : interdire de se mettre debout en tribune Loire, réduction de la capacité de la tribune (elle compte aujourd'hui 7 500 places), personnaliser la carte d'abonnement...

