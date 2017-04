FC Nantes Le club immortalise sa relance à Caen (VIDÉO)

0

Samedi soir, le FC Nantes s'est imposé (2-0) sur le pelouse du stade Michel d'Ornano, contre le SM Caen. Très fier de cette belle victoire, le club, par l'intermédiaire de son équipe de communication, a immortalisé la rencontre en vidéo.

Sur son site Internet et sur FC Nantes TV, on y découvre les coulisses, les gestes techniques, les buts et la joie du vestiaire samedi dernier. Vidéo "Un soir à d'Ornano" (musique Romain Landreau) :



CAEN-FCN : un soir à d'Ornano par FCNantesTV

La célébration se poursuit sur Twitter puisque le FC Nantes remet en focus aujourd'hui les exploits de Yacine Bammou à travers une autre vidéo :

Hier, il avait posté un extrait montrant la fête sous l'oeil amusé de Sergio Conceicao :