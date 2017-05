FC Nantes Le club lance son tournoi FIFA 17 pour la bonne cause

0

Six mois après avoir lancé sa propre structure eSport, le FC Nantes organise son premier tournoi eSport sur la simulation de football FIFA 17 au profit de l’association Ô Ma Vie.

Ce tournoi d'envergure se déroulera le samedi 13 mai au White Shelter (33 Rue de la Loire 44340 Bouguenais) à partir de 11h00. Plus de 32 joueurs s’affronteront tout au long de la journée pour tenter de remporter la première Fc Nantes eSport Ligue. Ouvert à tous, cette compétition se déroulera sur Playstation 4.

L'inscription, de 5 euros par joueur, sera intégralement reversée à l’association Ô Ma Vie. De nombreux lots sont à gagner, quel que soit le résultat. A noter également que chaque participant repartira avec une place pour une rencontre du FC Nantes au stade de la Beaujoire. Les vainqueurs - eux - se verront remettre des places VIP.

Un tournoi au profit de l'association "Ô MA VIE"

Créée il y a 10 ans, l’association Ô Ma Vie a pour but d'aider les enfants malades touchés par des pathologies lourdes comme le cancer. L’association agit majoritairement sur le territoire nantais et régional. Composé uniquement de bénévoles, les dons récoltés ont pour objectifs de rendre le quotidien des enfants plus agréable, en leur permettant de réaliser leurs rêves (parcs d’attractions comme Disney, concerts, zoo etc…)

En complément du versement du montant total des inscriptions, le FC Nantes permettra aux jeunes de l’association « Ô ma Vie » d’assister au derby entre le FC Nantes et l’EA Guingamp le dimanche 14 mai à 21h.