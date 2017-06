FC Nantes Le coach remercie le club et s'explique dans une lettre ouverte

clejulie2

2 choses possible

Soit c'est vrai et du coup dommage pour lui ( meilleur santé à son épouse)

Soit (encore) un coup à la KITA

La signature était programmé et tout était manigancé d'avance et c'était un bon coup pour faire renouveler les abonnements ( j'ai d'ailleurs sauté en plein dedans )

La bonne fin de saison permettant au passage d'augmenter légèrement les places .

Du coup ne vous attendez pas à retrouver le calme la saison prochaine , même si je cautionne pas l'attitude d'une partie du public , vous vous servez du bâton pour vous taper dessus Mr KITA.

Pour les gens qui n'ont pas pris de décision reste plus que 5 jours pour le faire mais du coup avec quel entraineur , quels joueurs ? du coup GILLET finiras t'il sa carrière à NANTES.

Reste bien mystérieux cette nouvelle blague.