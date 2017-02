FC Nantes Le déplacement des supporters encadré à Metz

0

Le FC Metz, prochain adversaire des Canaris en Ligue 1 le samedi 18 février (20 h) au stade Saint-Symphorien, a publié un communiqué sur son site officiel concernant les supporters nantais. La Préfecture de la Moselle a en effet pris un arrêt encadrant le déplacement des supporters du FCN. Cet arrêté - qui débutera le samedi à 8 heures et se terminera le dimanche à 3 heures - interdit, en dehors des supporters munis de contremarques délivrées par l’intermédiaire du FC Nantes, encadrées par les forces de l’ordre et parvenu aux points de rassemblements fixés, « à toute personne se prévalant de supporter du club de Nantes ou se comportant comme tel d’accéder au stade Saint-Symphorien et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans un périmètre délimité (le détail est à lire sur le site du FC Metz ou celui du FC Nantes).