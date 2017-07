FC Nantes Le maillot extérieur 2017-2018 dévoilé

0

Alors que le FC Nantes a affronté deux clubs de l'élite suisse (Lausanne 2-2, et Genève, victoire 2-0) avec son maillot domicile sur les épaules, le club a présenté ce soir le second jeu de maillot des Canaris pour la saison prochaine.

Si le maillot domicile du prochain exercice ne fait pas totalement l'unanimité sur les réseaux sociaux,beaucoup de supporters portaient leurs espoirs sur ce maillot "away". Cette tunique mêle à la fois un coloris bleu électrique majoritaire, associé à un coloris marine et des touches de jaune fluo. De plus, les initiales du club "FCN" sont visibles sur le maillot tel le procédé de jacquard.

Voici le nouveau maillot extérieur du @FCNantes pour la saison prochaine ! Partage à tes amis la tenue des Canaris ! pic.twitter.com/rg3FG09To5 — Umbro France (@UmbroFrance) 17 juillet 2017

La saison passée, les Jaune et Vert évoluaient à l'extérieur avec un maillot vert foncé sublimé de légères touches dorées. (logo, sponsor, manches).

Ce maillot 2017-2018 s'inscrit dans la ligné des tenues d'entraînements que porteront les Canaris.