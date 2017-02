FC Nantes Le onze de départ face à Nancy

0

Sergio Conceição vient de dévoiler son équipe pour le match face à Nancy, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1, ce dimanche (17 h) à la Beaujoire. Le gardien Rémy Riou effectue son retour à la compétition plus d'un mois et demi après son dernier match. Il retrouve par la même occasion son brassard de capitaine. Double surprise : Jules Iloki, convoqué ce matin dans un groupe élargi de 21 joueurs, n'est pas là, au contraire de Yacine Bammou, qui ne figurait pas initialement parmi les 21 joueurs convoqués et qui débutera sur le banc. Sergio Oliveira, l'une des recrues du mercato d'hiver, n'est finalement pas sur la feuille de match.

Le onze nantais : Riou - Dubois, Djidji, Diego Carlos, Lima - Gillet, Rongier, Pardo, Harit - Sala, Stepinski.

Remplaçants : Dupé (g), Moimbé, Vizcarrondo, Thomasson, A. Touré, Kacaniklic, Bammou.