FC Nantes Le planning des matches amicaux est connu

Le FC Nantes, qui avait ouvert son entraînement au public ce dimanche, a dévoilé le programme des matches amicaux des Jaune et Vert. Au menu des Canaris, deux rencontres face à des clubs de l'élite suisse (Lausanne et le Servette de Genève), une rencontre face à un club de seconde division allemande (Ingolstadt), et une rencontre face à un club de Championship (2e echelon anglais) : Hull City.

Enfin, un match amical a été programmé le 29 juillet. L'adversaire reste à déterminer.

Le club a également ainsi officialisé le groupe qui participera au stage à Annecy. Un rassemblement qui débutera dès demain et ce jusqu'au jeudi 13 juillet.

Voici les matches amicaux :

Lausanne Sport (D1 suisse) - FC Nantes -> samedi 8 juillet, 19h, Complexe Sportif d'Albigny, à Annecy-le-Vieux

Servette FC (D1 suisse) - FC Nantes -> mercredi 12 juillet, 19h, Complexe Sportif d'Albigny, à Annecy-le-Vieux.

FC Ingolstadt 04 (D2 allemande) - FC Nantes ->samedi 22 juillet, 15h, à Ingolstadt.

Hull City (D2 anglaise) - FC Nantes -> mardi 25 juillet, 20h30, KCOM Craven Park, à Kingston-upon-Hull.

Adversaire à déterminer -> samedi 29 juillet.





Avec Harit et Gillet en Suisse

Voici le groupe du FCN pour le stage à Annecy (3 au 13 juillet). Sur le départ, Amine Harit a été convié par Claudio Ranieri. Guillaume Gillet fait également partie du voyage.