FC Nantes Le point de non-retour est atteint avec certains ultras véhéments

0

Le club est miné par une frange de ses supporters. Il est grand temps que tout ce capharnaüm s’arrête.

Depuis plusieurs semaines, la relation entre certains membres de la Brigade Loire et le club s’avère délétère. Une chose est sûre : les incidents survenus avant-hier soir (nos éditions de lundi) ne font qu’aggraver la situation. En un an, la BL, enfin une minorité, a tout cassé. Passant du statut de référence à celui de fauteur de troubles…

« C’est dommage, peste Guillaume Gillet, car la fête était parfaite jusque-là. C’est un peu se tirer une balle dans le pied. À un moment donné, il faut essayer de mettre son ego de côté et rester tous ensemble. »

Retrouvez l'intégralité de l'article dans nos colonnes du mardi 16-05.