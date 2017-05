FC Nantes Le rassemblement d'avant-match de dimanche "sera pacifique"

0

Des affiches relaient depuis lundi à Nantes un appel pour un"rassemblement de fin de saison dimanche 14 mai avant le match FC Nantes-Guinguamp". La Brigade Loire nous explique le but de ce rassemblement.

L'affiche n'est pas signée, elle porte ce slogan : "liberté pour la tribune Loire". Rendez-vous est fixé à 17 h devant la station Haluchère.

"Ce rassemblement est devenu une habitude en fin de saison depuis 2 ou 3 ans, expliquent les responsables des ultras de la Brigade Loire (l'affiche figure en page d'accueil de leur site Internet). Cette année, il aura pour objectif de rassembler l'ensemble des supporters Nantais, notamment ceux de la Tribune Loire, dans un même but : le retour du dialogue et des activités en Tribune Loire. Il aura aussi pour but de fêter (le mot n'est peut etre pas approprié) la fin de saison à notre manière puisque nous sommes privés de Tribune Loire".

"Pacifique"

Dans sa réponse, le club de supporters précise :"C'est un rassemblement populaire, il n'y a aucun groupe à l'initiative. Comme les saisons précédentes, cela s'inscrit dans une démarche totalement pacifique".

Sur Twitter, une vidéo circule en ce moment du rassemblement de l'an dernier. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait foule :

