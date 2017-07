FC Nantes Le premier match entre Bielsa et Ranieri décalé pour BeIn Sports

0

La Ligue vient d'annoncer sa programmation télé pour la première journée de championnat de Ligue 1, qui s'étirera du vendredi 4 au dimanche 6 août.

Le FC Nantes débutera sa saison à Lille le dimanche à 15 h et profitera donc d'une retransmission télé exclusive, sur BeIN Sports 1.

Selon le quotidien Nord Éclair, l’affrontement entre le Lille de Marcelo Bielsa et le Nantes de Claudio Ranieri a séduit les diffuseurs : "On pouvait s’y attendre tant l’affiche « des bancs » était séduisante. Le premier affrontement entre « El Loco » et Claudio Ranieri, le nouvel entraîneur italien du FC Nantes, sera décalé pour être retransmis sur BeIn Sports à l’occasion de la première journée de championnat."

