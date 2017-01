FC Nantes Les Canaris rêvent d'un exploit face au PSG

0

Après quatre victoires consécutives en Ligue 1, le FC Nantes aborde la réception du Paris SG, ce samedi 21 janvier (17 h) sans pression mais non sans ambition. « On reste sur une bonne série, en ne prenant pas de but, analysait Maxime Dupé après le dernier succès en date, face à Caen. C’est bien pour la confiance. On voit une équipe qui a envie, très solidaire et bien compacte. C’est bien. Si on continue comme ça, avec encore un peu plus d’efficacité, on peut faire une bonne fin de saison. On espère aller le plus haut possible. Paris, il va falloir l'aborder avec la même envie. Et si on fait ce qu’il faut, il n’y a aucune raison que ça ne passe pas. Sur ce qu’on voit, on a l’impression que ce PSG-là est un peu moins bon que celui des années précédentes. Mais il faut plutôt se concentrer sur nous. »

