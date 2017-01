FC Nantes Les Canaris sont transfigurés

0

Quand Sergio Conceição débarque au FC Nantes, le 8 décembre, tous les voyants sont au rouge : un niveau de jeu affligeant, une 19e place au classement et des joueurs au fond du trou, méconnaissables.

Un mois plus tard, tout ou presque a changé. Depuis Guingamp, Nantes a disputé six rencontres et en a gagné cinq, dont trois en championnat sans encaisser le moindre but.

Depuis l’arrivée du technicien portugais, le FCN est transfiguré, avec pourtant exactement les mêmes joueurs sur le terrain.

Bien sûr, il y a le fameux « choc psychologique », l’évidente « prise de conscience » des joueurs, mais il y a surtout l’incroyable grinta du nouvel entraîneur nantais qui a réussi, en un temps record, à faire de Nantais dépressifs des gagneurs solidaires et efficaces.

