FC Nantes Les Canaris veulent briser leur série noire chez les Verts

Le FC Nantes, neuvième de Ligue 1, se déplace ce dimanche (17h) à Saint-Etienne à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1. Le maintien assuré, les Canaris espèrent briser leur série noire dans le mythique chaudron de Geoffroy-Guichard, où il reste en effet sur six défaites d'affilée en L1. Un succès face aux Verts de leur ancien partenaire Jordan Veretout leur permettrait, au contraire, de recoller aux Stéphanois et de se positionner dans la course à la qualification en Ligue Europa.

Retrouvez nos pages sépéciales sur Saint-Etienne - FC Nantes, avec notamment l'interview de Jordan Veretout, dans le quotidien Presse Océan de ce dimanche 9 avril.