FC Nantes Les Nantais brillent : les canaris sur plusieurs fronts

Plusieurs Canaris jouaient hier avec leur sélection nationale. Ils se sont illustrés à l’image d’Elie Youan (U18).

Sept joueurs du FC Nantes, dont trois du groupe pro, étaient en lice hier sur le front international dans le cadre de matches amicaux. Titulaires au coup d’envoi avec l’équipe de France U20 engagée dans le tournoi amical des Quatre nations en Bretagne, Amine Harit et Enock Kwateng ont largement dominé le Sénégal à Saint-Malo (3-0, buts de Thuram, Séverin et Augustin). Le prochain rendez-vous est prévu demain, à 18 h, face à l’Angleterre, à Saint-Brieuc.

En lice avec la sélection U21 de Pologne, l’attaquant Mariusz Stepinski a joué 81 minutes face à l’Italie avec une défaite à la clé (1-2).

Elie Youan, lui, a brillé avec l’équipe de France U18 dirigée par Bernard Diomède face à l’Allemagne. Le prometteur attaquant nantais a inscrit un doublé (2e et 60e) pour offrir la victoire (2-1) aux Bleuets, hier à Chauny.

