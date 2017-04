FC Nantes L'indéboulonnable Lucas Lima

0

Parler de Lucas Lima au FC Nantes, c’est forcément évoquer des chiffres vertigineux : 2970 minutes disputées depuis le début du championnat (il a participé à l’intégralité des rencontres de L1) ; 2 155 ballons joués (le plus important du FCN) ; 326 centres (record du championnat), 94 corners… et 1, comme son nombre de but et de passe décisive.

« C’est dommage qu’on ne marque pas plus sur des centres, pourtant je tente beaucoup, regrette dans un sourire l’intéressé. Je ne sais pas pourquoi nous ne sommes pas plus efficaces dans ce domaine, pourtant les attaquants sont bons et mes passes ne sont pas mauvaises… »

