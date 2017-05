FC Nantes Mascotte : redonnez vie à Riri le Canari

0

Le FC Nantes fait appel à votre imagination pour créer la nouvelle mascotte du club. Plus précisément, redonner vie à Riri le Canari, qui accompagnait les joueurs sur les pelouses il y a bien longtemps.

Ce nouveau Riri, qui verra le jour sous vos traits de crayon, devra bien sûr avoir une allure joyeuse et sympathique pour poser avec les supporters lors des matches des Jaune et Vert. Ce concours de dessin/design est ouvert à tous (vous pouvez participer sur papier libre ou via un logiciel de dessin) et un jury, composé de supporters, récompensera la mascotte qui sera jugée la plus créative et la plus représentative du club.

Le gagnant verra son projet réalisé et remportera deux abonnements en Catégorie 1 pour la saison prochaine. Le jury récompensera aussi les 8 autres plus belles créations, avec à la clé des invitations pour le premier match de la saison 2017-2018. Vous avez jusqu’au 31 mai pour soumettre vos créations.

