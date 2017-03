FC Nantes Maxime Dupé "Je ne me sens pas inférieur à Rémy Riou"

0

De retour comme titulaire dimanche dernier à Monaco au détriment de Rémy Riou, Maxime Dupé, le jeune gardien nantais, veut profiter de la moindre opportunité d'évoluer en Ligue 1. Le joueur, qui vient d'avoir 24 ans, n'entend pas jouer indéfiniment les doublures de luxe. Et quand on lui demande s'il pense être supérieur à Riou, la réponse fuse : "C'est à vous de me le dire, au staff. Je ne me sens pas inférieur à lui. Après, c'est le coach qui fait ses choix. C'est à nous de les respecter et quand on a la chance de jouer, de montrer et de prouver".

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Maxime Dupé dans le quotidien Presse Océan du vendredi 10 mars.