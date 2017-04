FC Nantes Maxime Dupé : "Tout est possible"

0

Titulaire depuis cinq journées, Maxime Dupé, qui connait le Bordelais Gaëtan Laborde pour l'avoir déjà affronté en jeunes, prend de plus en plus d'assurance. "Avec l'enchainement des matches, on se sent mieux et plus libéré. Mais il ne faut pas non plus s'enflammer." Posé, le jeune gardien des Canaris, à l'avenir incertain ("On verra en fin de saison ce qu'il y a de mieux pour moi et pour le club"), croit encore à une place européenne. "Si on bat Bordeaux, on revient à quatre points. Il restera alors cinq journées. Tout est possible."

