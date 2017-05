FC Nantes Moimbé : « Professionnel jusqu’au bout »

0

Huit matches de Ligue 1 cette saison pour 174 petites minutes de jeu, l’exercice 2016-2017 de Wilfried Moimbé n’est pas rose. Mais il accepte et travaille dur.



Sa situation

« Je me bats tous les jours pour retrouver ma place. Je reste professionnel jusqu’au bout. Ceux qui connaissement mon parcours savent que je ne lâche jamais. C’est difficile, mais le plus important dans la vie c’est la santé, la famille. Donc je relativise. Aujourd’hui je ne pense pas être résigné. Si je l’étais, je pense que le coach aurait déjà eu envie de me jeter dehors (rires). Tous les jours en venant à l’entraînement, je me dis que c’est à moi de faire bouger les choses. J’espère que pour l’année à venir, ça ne sera pas identique ».



Sergio Conceição

« Nous avons eu deux ou trois conversations tous les deux. En ce qui concerne sa prolongation de contrat, c’est très bien pour l’équipe. Il nous apporte sa rage de vaincre. Ce qui est sûr, c’est qu’avec un coach comme lui j’aurais aimé jouer plus. Aujourd’hui, même à l’entraînement j’arrive à m’épanouir. Avec lui il y a du jeu et tactiquement, on apprend un peu plus chaque jour. A 28 ans, je n’ai jamais eu un coach pareil ».

